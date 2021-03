CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

Open High Low Last Chg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 646¼ 649½ 640 646¼ — ¾ Jul 636½ 639½ 630¼ 635 —2 Sep 636¼ 638½ 629¾ 633¾ —2½ Dec 642 644 636 640 —2 Mar 648¼ 648¾ 641 644½ —2½ May 641 643¾ 640¾ 642¼ —4¾ Jul 627¾ 628¾ 621¾ 623½ —3¾ Dec 636 636 636 636 +1 Est. sales 29,583. Tue.'s sales 83,982 Tue.'s open int 419,121, up 1,201 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 554 557 552 553½ — ¾ Jul 541 543¼ 538 539½ —2¼ Sep 498 499¾ 494 495¼ —4 Dec 477 477½ 472¾ 474½ —3¼ Mar 484¾ 485¼ 480¾ 482½ —3¼ May 488¾ 489½ 485¼ 486¾ —3½ Jul 489½ 490¼ 486¼ 487½ —3¾ Sep 447¼ 447¾ 446¼ 447½ —2½ Dec 434¼ 435¾ 432½ 433¾ —2½ Dec 416¼ 416¼ 415 415 — ¾ Est. sales 112,983. Tue.'s sales 240,136 Tue.'s open int 1,790,781, up 8 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 373½ 374¾ 372¼ 372¼ —1¾ Jul 367½ 368¼ 367½ 368¼ + ½ Sep 352 352 352 352 +2¼ Est. sales 47. Tue.'s sales 392 Tue.'s open int 4,374 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1424 1425¼ 1408 1412½ —10¾ Jul 1414¼ 1415¾ 1398¼ 1402¾ —11 Aug 1366 1372¾ 1355¾ 1359¾ —11½ Sep 1290½ 1291¾ 1277¾ 1280½ —10¾ Nov 1244¾ 1247 1232 1235½ —9½ Jan 1241½ 1244¼ 1229¾ 1232½ —10 Mar 1225½ 1226¼ 1213¾ 1216¼ —10½ May 1222¼ 1222¼ 1210¼ 1213¼ —10¼ Jul 1222¼ 1222¼ 1211½ 1211¾ —11¾ Nov 1146 1146 1134¼ 1137 —9¾ Nov 1067 1067 1067 1067 —2¾ Est. sales 65,567. Tue.'s sales 121,018 Tue.'s open int 856,153 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 55.20 55.67 54.60 54.61 —.48 Jul 53.48 53.72 52.81 52.84 —.51 Aug 51.95 52.06 51.27 51.29 —.58 Sep 50.63 50.67 49.93 49.93 —.62 Oct 49.60 49.60 48.84 48.84 —.65 Dec 48.96 48.96 48.22 48.24 —.63 Jan 48.09 48.10 47.73 47.73 —.62 Mar 47.77 47.77 47.35 47.35 —.41 May 46.84 46.88 46.68 46.68 —.53 Jul 46.46 46.46 46.30 46.40 —.39 Dec 44.25 44.25 44.25 44.25 —.29 Est. sales 44,587. Tue.'s sales 107,831 Tue.'s open int 496,726, up 1,840 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 406.10 406.60 399.50 402.80 —3.30 Jul 405.70 406.20 399.20 402.40 —3.50 Aug 398.00 398.60 392.50 395.40 —2.90 Sep 388.30 388.50 383.30 385.10 —3.20 Oct 376.30 376.70 371.50 373.50 —2.40 Dec 373.80 374.60 369.30 371.90 —1.90 Jan 371.00 371.00 366.40 368.50 —2.00 Mar 365.50 366.30 362.00 363.50 —2.40 May 364.80 364.80 362.40 362.40 —2.70 Jul 365.40 365.40 363.00 363.00 —2.60 Aug 362.00 362.00 361.60 361.60 —.90 Sep 356.20 356.20 356.20 356.20 —.80 Est. sales 24,497. Tue.'s sales 62,689 Tue.'s open int 414,492, up 963