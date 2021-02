CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 648 656½ 640½ 648½ +11¾ May 651½ 660¼ 644½ 652¾ +11½ Jul 639 646 633¾ 639¼ +9¼ Sep 637¼ 644½ 633¼ 638¼ +8½ Dec 643¼ 649¾ 638¼ 643¾ +8 Mar 647½ 655 643¼ 647 +5¾ May 641½ 641½ 641½ 641½ +6½ Jul 621 626 615 618½ +3¾ Est. sales 63,074. Fri.'s sales 139,587 Fri.'s open int 432,512 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 547 551¼ 538½ 545¼ +6½ May 544¾ 548½ 536¼ 542¾ +6¼ Jul 532 536½ 525¼ 531¼ +6¼ Sep 477 480¾ 471½ 476¾ +4½ Dec 452¾ 455 447 451¼ +2½ Mar 460 461¾ 455½ 457¾ +2¼ May 463¾ 464¼ 459¼ 460¼ +1¾ Jul 464 464¾ 459½ 461½ +1¼ Sep 429 429 426¼ 427 +¾ Dec 418¾ 418¾ 415¾ 417½ +½ Est. sales 147,036. Fri.'s sales 229,616 Fri.'s open int 1,970,671, up 840 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 350 354½ 350 350¾ May 356¾ 360 356 357¼ +1¾ Jul 350¾ 355¼ 349¾ 350 +¼ Dec 318 322¾ 318 321 +4½ Est. sales 273. Fri.'s sales 387 Fri.'s open int 4,405 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1385¾ 1394 1374½ 1379¼ +7¼ May 1384¾ 1393¼ 1374¾ 1380 +8¾ Jul 1370 1377¾ 1361¼ 1367½ +10¾ Aug 1328¾ 1332½ 1320 1324 +10 Sep 1232¾ 1238¾ 1228½ 1234¼ +11 Nov 1182 1186¼ 1176¾ 1183 +10 Jan 1173 1180¼ 1170¾ 1178¼ +11½ Mar 1149 1153 1142¾ 1150½ +11¼ May 1135¾ 1146 1135 1143¼ +11½ Jul 1139 1143½ 1137¼ 1141 +12½ Aug 1125 1125 1125 1125 +10¾ Nov 1065 1074¾ 1065 1070½ +8 Est. sales 148,301. Fri.'s sales 171,498 Fri.'s open int 928,730 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 46.59 47.17 46.58 47.08 +1.04 May 46.00 46.50 45.95 46.41 +1.01 Jul 45.15 45.70 45.14 45.62 +1.02 Aug 43.97 44.58 43.97 44.51 +.97 Sep 43.20 43.41 43.00 43.33 +.86 Oct 42.40 42.48 42.04 42.41 +.72 Dec 42.01 42.04 41.63 41.90 +.63 Jan 41.70 41.74 41.45 41.65 +.58 Mar 41.51 41.51 41.11 41.26 +.42 May 40.87 41.12 40.83 40.94 +.34 Jul 40.67 40.85 40.67 40.85 +.40 Est. sales 63,744. Fri.'s sales 91,333 Fri.'s open int 506,353, up 5,562 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 429.40 431.90 426.00 427.00 —.20 May 428.80 431.40 426.00 427.30 +.30 Jul 425.60 427.20 422.30 423.60 +.40 Aug 412.20 412.90 409.00 409.70 +.10 Sep 394.30 394.70 391.60 392.80 +.80 Oct 378.00 378.60 376.40 376.50 +.70 Dec 375.20 376.20 373.30 373.90 +1.10 Jan 372.00 372.10 370.20 370.20 +1.10 Mar 361.20 362.50 360.10 361.00 +2.00 May 357.90 359.10 357.90 359.00 +2.80 Est. sales 38,014. Fri.'s sales 95,852 Fri.'s open int 423,187