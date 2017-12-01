Ridgefield High School unveils first quarter honor roll

Ridgefield High School has released the first-quarter honor roll for the 2017-18 school year.
High Honors
Grade 9
Saira Ahuja, Beatrice Altopp, Kaitlyn Arbucci, Ryan Barrett, Luke Barrientos, Guillermo Bichara Guzman, Stephanie Bishop, Jack Bohrer, Julia Bongo, Annika Bonwetsch, Alexander Bornstein, Luke Boylan, Ainsley Brady, Steven Brodsky, Jack Brown, Connor Bruce, Kathryn Bucci, Noah Butler, Alison Caiola, Joseph Campos, Liam Carcich, Spencer Carlson, Evelyn Carr, Ellie Carter, Jackson Carter, Alyssa Carvo, Colin Carvo, Kelly Chittenden, Kenneth Choi, Olivia Clausen, Caroline Clifford, Tristen Connelly, Audrey Conte, Christopher Cordano, Jacob Corsilia, Alexandra Costigan, Shea Coughlin, Ryan Crist, Ava Critchell, Cameron Cummins, Maeve Cunningham, Brett D’Alexander, Lukas Dapkus, Emma Daugherty, Erin Daugherty, Gillian Davis, Kyra Davis, Ava De Palo, Iris DeFino, Isabella DeMassa, Alyssa DeStefano, Allegra Devoe, Vanessa Diana, Leah Dodd, Andrew Dong, Kate Dougherty, Megan Dunphy, Selin Durmus, Gavin Egerton, Natalie Esikumo, Chad Eskenazi, Alexander Failla, Lily Faillaci, Cameron Farrow, Olivia Federici, Andrew Filippelli, Aidan Flaherty, Michela Flood, Kathleen Flynn, Allison Foley, Emily Fox, Graham Furey, Bridget Galloway, Katherine Garson, Shelagh Garst, Rylie Giles, Sydney Giordano, Amos Grey, Julia Grey, Claire Griffin, Isabel Griffith, Gabriel Guter, Mary Hage, Emory Haines, Conor Hankla, Abigail Hawkins, Julia Herlihy, Luke Hisiger, Matthew Hogan, Jack Hudson, Liam Huff, Connor Hunt, Edward Hunter, Jonathan Jelkovac, Matthew Johnston, Michaela Kane, Lakshmi Kanumuri, Evan Kaye, Lucas Kaye, Maxwell Kaye, Brian Keaveny, Kloe Keidel, Liam Keppler, Charles King, Alyson Kirsch, Michael Kovacs, Nina Kropas, Lucinda Kubrin, Juwon Lee, Julia Levine, Matthew Levy, Timothy Llewellyn, Jessica Lomax, Kara Macdonald, Joseph Mahoney, Kelaan Mantoura, Natalia Maxham, Rory McGrath, Eva McKinley, Samantha McLemore, Norah McNeece, Grace Michalowski, Ariana Mirfakhraie, Sarah Moussavi, Lashawnna Mullins, Tyler Munson, Maiki Muursepp, Charles Namiot, Shreyas Nandan, Jamie Narciso, Daniel Nica, Hadley Nussbaum, Emmett O’Malley, Spencer Ogden, Philip Panzeca, Leif Perkins, Riley Peters, Rachel Pool, Ella Prial, Sophia Puchall, Jeffrey Pupazzoni, Natasha Riek, Mills Rosenblatt, Gianna Rus, Alexa Serby, Ryan Shirvell, Avery Simoneau, Devansi Sinha, Serena Stein, William Stewart, Megan Sullivan, Rachel Tomasetti, Jackson Trotter, Xander Van Den Nieuwenhuizen, Jacqueline Van Meter, Anna Vasconcelos, Mitchell Velasco, Emily Vides, Isabel Voellmicke, Dmitri Volkov, Daniella Vucci, Lily Walsh, Katherine Weiner, Brendan Williams, Jack Williams, Tess Williams, Madeleine Wilson, Merrick Wolfley, Matthew Wong, Andrew Yu, Beatrice Zabniak, Alexis Zacharakos, Stephanie Zacharakos, Emily Zagorec, Julia Zangre, Kate Zangre, Matthew Zhang, Hannah Zipkin, Benjamin Zou
Grade 10
Julissa Acevedo, Zoia Agoeva, Luela Alexander, Laura Anandappa, Charlotte Anglade, Robert Arent, Kellan Barrett, Lucy Basile, Dennis Behunick, Sophia Behunick, Savannah Bell, Todd Benson, Adam Biernat, Dominic Bonfiglio, Philip Bouchev, Hannah Boylan, Ellie Brady, Keenan Briggs, John Briody, David Brodsky, Matthew Brooks, Warren Brooks, Addison Brown, Hailey Brown, Ian Brown, David Bryce, Grace Bucci, Jillian Buczek, Matthew Carpenter, Isabella Carrozza, Emily Christel, Simone Ciaccia, Christopher Clark, Charles Coffin, Jillian Collins, Ava Cowles, John Dale, Edward Daubenspeck, Griffin Dempster, Dylan Desmarais, Nicholas Dillon, Allison Donnelly, Carolyn Donovan, Dennis Dowding, Jarred Drickler-Bourgart, Madeline Edgerly, William Everdell, Liam Ferguson, Claire Filaski, Liam Flaherty, Audrey Forster, Alyssa Gagnon, Kate Gallagher, Isabella Giordano, Grace Goldberg, Hana Goldstein, Joshua Grossman, Amy Grove, Abigail Hadar, Lexi Held, Colin Hogan, William Hooker, James Hourihan, Luke Hruska, Alexandra Imbrogno, Catherine Irving, Sarah Isaac, Ella Isley, Shane Jaeger, Elizabeth Jasminski, Laura Jeniski, Simon Jupp, Isabella Jureller, Melanie Kardos, Cassidy Kepcher, Emma Kiernan, Rian King, Makena Klinkowize, Aidan Klotz, Christopher Knachel, Aakanksha Koppisetti, Ana Kowalczyk, Jackson Kuwata, Katherine Landler, Emma Langis, Katherine Langis, Joyce Li, Julia Lin, Ella Liu, Madison Londona, Owen Luft, Emma Lyons, Taylor MacDonald, Caroline Malley, Alexandra Man, Nicholas Mantione, Cameron McClellan, Caroline McGeary, Madeline McGrath, Kevin McNicholas, Questin McQuilkin, Finn Meachem, Makana Meier, Henry Meyler, Lily Meyler, Margaret Moran, Aurora Mu, Charles Mueller, Ajay Natarajan, Stephen Nazworth, Helen Ni, Ryan O’Sullivan, Eliza Oakes, Eliza Overlock, Jennifer Paul, Margaret Pell, Jonah Pereyra, Reva Podila, Timothy Porter, Marcos Pradales, Ryan Pratt, Walker Pratt, Isabelle Pugh, Holden Quane, Jack Rahlfs, Sophie Reale, Leo Rector, Alec Rodriguez, Ben Sakdinan, Arshdeep Sandhu, Zachary Sawtelle, Chelsea Schwartz, Timothy Sganga, Ryan Sierakowski, Chiara Signorelli, Makena Skrobar, Caitlin Slaminko, Joshua Smith, Brian Song, Matthew Sorgie, Christian Spallone, Kathryn Stevenson, Miles Stoddart, Samuel Sulzinsky, Alyssa Teutemacher, Lauren Thompson, Lauren Tsai, Logan Tunnard, Timothy Vanni, Mathilde Verbitsky, Quentin Vergara, Leena Vieltojarvi, Jenna Walls, Eleanor Walton, Michael Wang, Ryan Warner, Mya Watson, Devin Watts, Stephanie Yee, Valerie Zhang, Cornelius van Wees
Grade 11
Lazar Agoev, Dominic Ammirato, Sterling Bachman, Estelle Bah, Francesca Bermudez, William Berta, Erin Birmingham, Ryan Bogursky, Nicole Bottone, Dackerie Bowes, Grant Breslin, Quinn Brewer, Mary Grace Butala, Evan Canavan, Ryan Canavan, Eugenia Cashman, Lauren Castle, Renee Cauchon, Rebecca Cohen, Andrew Conte, Stephanie Coraci, Anthony D’Onofrio, Sydney D’Orso, Aras Dapkus, Kevin Davis, David DeSantis, Megan DelGiudice, Anna Doman, Elaine Doman, Grace Egan, Molly Egan, Luke Faillaci, Allan Feygin, Christopher Flynn, Ryan Francis, Emily Furfaro, Nicholas Gasparo, Noah Gels, Emma Goldstein, Tyler Gordon, Allison Hard, Vidur Hareesh, Gretchen Healy, William Hongach, Devin Hornig, Austin Kim, Katharine King, Christina Kinsbourne, Campbell Kinsman, Ian Koh, Elisa Kovacs, Tarini Krishna, Anthony Krista-Kelsey, Cassandra Lebl, Donata Libonati, Caroline Lieder, Angela Lin, Sean Livingstone, Tadd Long, Richard Mahoney, Alyssa Maiolo, Samantha Margolin, Grace McInerney, Krystian Mierzejewski, Gabrielle Mignano, Logan Milot, Thomas Mitchell, Colin Mulhern, Henry Namiot, Elizabeth O’Connor, Daniel Parson, Ward Perrott, Madison Peters, Connor Phair, Alec Pool, Margaret Pratt, Grace Preston, Dylan Rapp, Matthew Restivo, Helen Riser, Mackenzie Robson, Caitlin Rogan, James Rudnicki, Cameron Scott, Ryan Sheafe, Molly Shields, William Simels, Hunter Sims, Fiona Sleigh, Caroline Smith, Evan Smolin, Anna Sorgie, Carolyn Stark, Jackson Tatge, Danielle Trant, Miles Tullo, Claybrook Vaughan, Matthew Vivian, Gracie West, Caroline Whelan, Rachel Zaslavsky, Sarah de Lange, Simon van Wees
Grade 12
Olivia Acquadro, Nicole Alindogan, Kevin Andros, Tyler Aronson, James Ball, Scarlett Ball, Jason Bangser, Kathryn Barlow, Nicholas Baughman, Erica Bell, Samantha Bertolino, Samantha Blackwell, Katherine Bracken, Nicholas Bradley, Taylor Brand, Reaghan Briggs, Lindsey Brown, Emma Bruce, Robert Buckley, Caroline Bunt, Alden Burns, Zoe Butchen, Kunal Chauhan, John Christman, Maia Clarkin, William Coffin, Annabelle Colao, Maeve Colarusso, Nicole Colletto, Saralyn Collins, Peter Columbia, Sarah Cordisco, Payton Creamer, Maxwell Cumming, Christopher D’Entrone, Tanner Daubenspeck, Nicholas David, Chloe De Palo, Christian DeVivo, Leonardo Di Pietro Lopez, Grace Dinkel, Michael Dobson, Claire Dollins, Julia Driscoll, Jaime Dunn, Lily Earle-Hecht, Abigail Fennell, Daniel Feygin, Blythe Filaski, Mackenzie Fitzpatrick, Max Gagnon, Liam Galloway, Joshua Gardos, Luke Gaydos, Kyle Getz, Megan Giorno, Alexander Glass, Connor Goff, Jennifer Gordon, Michael Grevers, Brandon Grizzaffi, Madeline Guter, Michael Hamilton, Dillon Hammer, Nicholas Hanna, Alaina Harris, Noah Havasi, Morgan Held, Julia Hergenrother, Jane Herlihy, Caroline Hinkle, Natasha Hoffner, William Hunter, Kelly Ingram, Delmont Irving, Noah Isaacson, Jacob Issokson, Eastlyn Jensen, Sarah Jimenez Miles, Aurora Joblon, Kevin Johnson, Phoebe Jones, Reid Kagan, Meredith Karle, Connor Kepcher, Paul Kim, Fiona Klotz, Louisa Knapp, Christina Kudera, Eustache Kuhn, James Kulik, Gabrielle LaCoille, Anna Landler, Erika Linke, Matthew Lombardo, Thomas Lombardozzi, Robin MacDonald, Nora Maerean, William Malwitz, Brandy Mauro, Kieran McGowan, Delia McInerney, Claire McLoughlin, Caledonia McQuilkin, Julia McSpedon, Julia Meenan, Lauren Melagrano, Annette Meyers, Courtney Miles, Justin Mitchell, Camila Morgan, Rachel Moussavi, Nicole Napoli, Alexander Near, Inbar Ofer, Katherine Ouellette, Krista Panageas, Alexa Pass, Carolyn Pell, Nathaniel Pereyra, Samantha Petruzzelli, Katherine Pieterse, Lindsay Pilot, Natalia Piwko, Ian Porter, Nicole Potel, Alexander Price, Julia Restivo, Mckenzie Rinke, Sarah Rose, Daniel Rothwell, Kathryn Ruscoe, Katherine Schoenherr, Elizabeth Schroppe, Stephen Scribner, Sean Seavy, Hillary Sherpa, Trinity Shinsky, Mallory Shofi, Natalie Silver, Kieran Smith, Lindsay Spallone, Benjamin Spiegelman, Charles Stumpf, Benjamin Sulzinsky, Raymond Sun, Omika Suryawanshi, Mathew Szpakowski, Paige Tarpey, Lauren Thrasher, Lindsay Toia, Francisco Turdera, Thomas Vilinskis, Sophia Viola, Lauren Whalen, Aidan Williams, Megan Williams, Julia Wilson, Alycia Wong, Niels van Beek, Mitchell van der Noll
Honors
Grade 9
Nicholas Agliardo, Alex Alarcon, Skylar Arent, Grayson Artzt, Sophie Atkins, Vivek Bagal, William Baker, Alyson Bell, Jordyn Benedict, Zoie Bernstein, Kieran Birmingham, Jake Bongo, Sarah Brand, Kian Broderick, Mitchell Brown, Maya Buggy, Maeve Burke, Christian Calabro, Siena Candullo, Bryan Carvo, Khamya Christodonte, Harrison Cluney, Aaron Cohen, Evan Coles, Christina Colin, Christopher Colucci, Emma Courtney, Katelyn Cox, Ava Craig, Connor Craigen, Maxwell Crowley, Cooper Cunningham, Luke D’Antonio, Eliza Dai, Alexander Dankowski, William Daugherty, Makena Davi, Charles DeMatteo, Tiernan Deacy, Chaz DellaCorte, Timothy Dent, Brendan DiMiceli, Miranda Dodd, Daniel Donovan, Matthew Donovan, Matthew Eiben, Steven Eiben, Hunter Eskenazi, Matthew Flavin, Kathryn Fleming, Tara Ford, Nya Fozouni, Sean Fuchs, Samuel Gardos, Deana Garst, Sofia Gasparo, Owen Gaydos, Abigail Gioffre, Madison Gotti, Barrett Grant, Gianna Greco, Hannah Hackett, Jason Hartnett, Aaron Haynos, Kiralyse Hermann, Logan Higginson, Ainsley Hoemann, Bridgette Hogan, Victoria Hyatt, Eliot Hynes, Phoebe Inall, Wyatt Jacobson, Erik Janzon, Michael Juliano, Kelley Knudsen, Aidan Kratz, Jaime Kunzmann, Sophia LaManna, Mairead Lacey, Logan Lachemann, Christopher Lang, Katrina Lebl, Luke Lescinskas, Isabelle Lubguban, Catherine Maguire, Amit Markos, Matthew Martinez, Grace Matz, Harry Mayson, Matthew McCann, Kaelyn McEvoy, William McNeill, Ethan Mills, Miranda Neligan, Echo Nielsen, Mackenzie Noonan, Collin Norcross, Cate Ousey, Julia Palmiotto, Jamie Pan, Sophie Parks, Aarav Patel, Diego Pepe, Anne Pfohl, Tyler Pougnet, Olivia Raissis, Sydney Reardon, Jane Redmond, Antonella Risi, Alix Rosenbaum, Maggie Rush, Alexander Scavone, Carter Schroppe, Olivia Schwasnick, Mason Sibley, Matthew Silliman, Jillian Skor, Owen Sleigh, Tarah Sleight, Miriam Sullivan, Abigail Sutcliffe, Elena Tittel, Ryan Tullo, Donato Viola, Kristen Wagnblas, Olivia Wanicka, Alastair Ward, Kelsi Wilkenloh, Kiera Williams, Achius Wolfley, Luca Zabniak, Michael Zvon
Grade 10
Callie Amill, Eleanor Andresen, Emma Armstrong, Lindsay Bertolino, Alexander Bissing, Alice Bradburn, Sean Breen, Benjamin Brewster, Lillian Brown, Pablo Carmona, Juliette Castagna, Jeevanjot Chana, Marie Condron, Kate Connors, Stephanie D’Orso, William Daly, Trevor DeMarco, Raymond Dearth, Madelyn Dec, Jacob Dell, Jack Dowd, Emily Eichner, James Englert, Zella Ertl, Michael Ferrandino, Philip Ferreira, Jillian Feurman, Severin Fietz, William Fleming, Dylan Flood, Gina Formisano, Daniel Furneri, Molly Gels, Victoria Gibian, Tatiana Gonzalez, Riley Gousse, Sabrina Grizzaffi, Alexander Hanna, Bailey Harriott, Colin Hartmayer, Zoe Higginson, Leah Hill, Luke Holian, Christopher Hulbert, Salvatore Iovino, Hannah Jay, Grant Jones, Ishaan Kalani, Gunnar Karlson, Graciela Kennally-Presslaff, Jeannette Kim, Thomas Kisciras, Megan Klosowski, Julia Kocsis, Colin LaCoille, Jackson LaValley, Daniel Laudati, Matthew Lefebvre, Juliana Lepanto, Kyra Linekin, Katherine Lynch, Charles MacArthur, Christopher Macchia, Maxwell Maceluch, John Madore, Ryan Maguire, Grantham Martin, Samuel McDonough, Luke McGarrity, Julia McGeary, Kiley McNamara, Kaitlyn Mitchell, Elizabeth Moore, Paola Morgan, Daniel Moroney, Siobhan Morris, Olivia Nazworth, Linney O’Malley, Danielle Piazza, Karen Quiroga-Lopez, Patrick Rigby, Raquel Robinson, James Rush, Kathryn Scott, Liliana Scott, Olivia Seal, Emily Sganga, William Sibley, Sophie Simonsen, Tyra Small, Trevor Soli, Clinton Stafford, Maxwell Stafford, Joseph Suozzi, Colin Tarpey, Ryan Taylor, Max Thilow, Charlie Tidbury, Hannah Tomasetti, Delaney Towers, Isabel Trinkaus, Isabelle Trozzi, Brandon Tuccio, Harini Vel, Jonathan Voves, Kiley Walsh, Lily Warren, Tyler Waryas, Aubrey White, Olivia Wieland, Spencer Williams, Abigail Winkler
Grade 11
Scott Alexander, Suhyun An, Caitlin Andrews, Cameron Andry, Evan Bayer, Lauren Bayer, Dylan Bean, Peter Behnke, Mia Behunick, Cassidy Bell, Jessica Bell, Liam Black, Cole Blackwell, Jeremy Blumrich, Rachel Bodner, Caitlin Boyle, Annabel Briody, Yohann Britto, Conor Broderick, Taylor Brown, Patrick Browne, Jenna Budicini, Joshua Burns, Robert Buthorn, William Butler, Liam Byrne, Ian Calle, Robert Carey, Lily Carnicelli, Sophia Carnicelli, Allison Catizone, Andrea Chakraborty, Jesse Chelednik, Owen Cherner, Daniel Chittenden, Sarah Chupka, Nicholas Clavi, Alexandra Colonna, Matthew Colucci, Catherine Conroy, Jack Costello, Grace Cumming, Carrina Dabroi, Elizabeth DeMassa, Maia Debarbieri, Emma DiMiceli, Sarah DiMiceli, Alison Dickson, Luca Drappo, Theresa Eland, Ava Fazio, Sara Flynn, William Forrest, Alexandra Frankenberg, Emilie Frias Lizardo, Julia Garrett, Ryan Garson, Sebastian Gasparo, Madeline Gellatly, Thomas Gioffre, Sydney Girolamo, Brendan Gleeson, Joseph Gonet, Sean Gordon, Arden Grant, Thomas Groves, Sierra Gundersen, Mark Habeeb, Sophia Haber, Jenna Harford, Michaela Harkins, Alexandra Hart, Emma Hawkes, August Heminway, Avery Hermann, Anna Hirsch, Alexander Holder, Sara Hunt, Caitlin Inall, Spencer Jamieson, Connor Jewell, Annabelle Jones, Evan Jones, Zachary Joyce, James Kane, Kenley Kegler, Anna Kelemen, Julia Kerr, Samuel Klotz, Ann Koelzer, Daniel Krista-Kelsey, Bianca Labuschagne, Matthew Lavorgna, Julia Lawler, Samantha Lehaney, Jenna Leonard, Lea Letourneau, Isaak Lombardo, Rachel Lynch, Jacob Lynne, MacKenzi Macko, Lauren Maiolo, Sophia Maiolo, Sean McCormick, Briana Melecio, Matthew Misurelli, Jackson Mitchell, Kurt Monahan, Leah Moroknek, Abigail Morris, Andrea Murphy, Hayley Murphy, Ethan Murray, Rosemary O’Keefe, Emily Paribello, Caroline Patafio, Christian Pennino, Spencer Peters, Dane Phippen, Heston Pinard, Elizabeth Pnev, Charles Poremba, Audrey Porter, Anna Price, Gabriella Puchall, Luke Queiroz, Nicole Rdzanek, Connor Riebling, Benjamin Riek, Ethan Riina, Eduardo Saad, Jacob Santiago, Pierce Savino, Jillian Savoca, Christian Schwartz, Richard Segalman, Samuel Seter, Declan Seymour, Jack Shickell, Evan Shlapak, Isabella Sica, Alexia Skor, Cassandra Smith, Karley Smith, Hannah Snyder, James St. Pierre, Gillian Stone, Julia Sullivan, Nicholas Sumberaz, Samantha Sutcliffe, Maeve Tobin, Gabriella Viggiano, Matthew Walker, Delaney Walsh, Mackenzie Wanicka, Madison Wanicka, Nicholas Ward, Ben Warner, Ashley Welter, Jonathan Welter, Arielle Wiener, Gabrielle Woda, Alexandria Wooters, Walter Wright, Nidhish Yarlagadda, Nicholas Yulo, Daniel Zvon
Grade 12
Riya Ahuja, Vivian Altopp, Sarah Armstrong, Ben Baker, Elizabeth Barton, Stephanie Bittick, Rachel Blieden, Johannes Bonwetsch, Andrew Bornstein, Annie Boscia, Oliver Bradburn, Mae Briody, Alexandra Brown, Michael Carruthers, Dev Chauhan, Rylan Cherico, Elizabeth Chomiak, Benjamin Cohen, Alexander Colon, Amanda Condron, Madison Cone, Lien Corley, Isabella Critchell, Elton Cross, Caroline Curnal, Ian Davies-Welsh, Adrianna Davis, James DeMatteo, Marissa DePalma, Andrew Dec, Noah Decaminada, Julia Di Cioccio, Jason Donovan, Brendan Dougherty, Seamus Doyle, Joseph Fazio, Brendan Ferguson, Carolyn Feurman, Noah Fitzgerald, Matthew Forman, Kylie Formisano, Julia Fuchs, Ty Fujitani, Jenna Gaglione, Gregory Gatto, Taryn Gibson, Megan Giordano, Sebastian Guccione, Erin Hanlon, Daniel Harrington, Emily Hawker, Oliver Hayes, Michael Heller, Jack Hicks, Alicia Hill, Kathleen Hoban, Kesenia Hochberg, Nicholas Jerome, Rachel Johnston, Olivia Jones, Elizabeth Kaiser, Peter Kirchner, Andrew Knachel, Chloe Kubrin, Kathryn Lang, Olivia Lescinskas, John Liguori, Mukyu Lim, Benjamin Mardis, Matthew Masi, William Maue, James McCann, David McCue, Quinn McDonald, Malcolm McGrath, Claire McLam, Brenden McNamara, Kate McNicholas, Patrick Moroney, Brendan Munnelly, Peter Murray, Emma Nelson, Henry Nelson, Nicole Nielsen, Micaela O’Malley, Alexander O’Reilly, Ellie Ousey, Patrick Palmiotto, Ria Paranjape, Shaun Pastor, Margaret Peters, Simon Preston, Lauren Prisco, Taylor Putman, Julian Quinn, Lily Reale, Molly Reiss, Gillian Retter, Madeline Roth, Madison Rucolas, Michael Saccucci, Nicholas Salazar, Benjamin Sasse, Kristen Savino, Daniel Sawtelle, Isabelle Scheer, Nolan Schmer, Robert Scialo, Philip Sheridan, Justin Showstead, Matthew Stamatis, Connor Stevenson, Hannah Sturm, Kayla Szczerba, Lily Tango, Alana Taylor, Liam Theys, Connor Tobin, Alice Townsend, Evan Tucci, Sage Tzamouranis, Johnny Valente, Margaret Vanni, Kaitlin Vezos, Alexis Vucci, Dylan Weaver, Jonathan Wieland, Brian Williams, Eyga Williamson, Andrew Wilson, Julie de Lange, Eric von Recklinghausen