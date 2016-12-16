Ridgefield High School releases first quarter honor roll

Ridgefield High School has released the first quarter honor roll for the 2016-17 school year.

High Honors

Grade 9

Julissa Acevedo, Luela Alexander, Callie Amill, Laura Anandappa, Robert Arent, Caitlin Aronson, Ian Austin, Kellan Barrett, Lucy Basile, Savannah Bell, Todd Benson, Lindsay Bertolino, Adam Biernat, Dominic Bonfiglio, Philip Bouchev, Alice Bradburn, John Briody, David Brodsky, Warren Brooks, Addison Brown, Hailey Brown, Lillian Brown, David Bryce, Grace Bucci, Jillian Buczek, Alison Campbell-Gibson, Pablo Carmona, Matthew Carpenter, Stephen Chen, Emily Christel, Simone Ciaccia, Jillian Collins, Kate Collins, Marie Condron, Emma Conley, Kate Connors, Ava Cowles, John Dale, Edward Daubenspeck, Jacob Dell, Dylan Desmarais, Nicholas Dillon, Allison Donnelly, Carolyn Donovan, Jack Dowd, Dennis Dowding, James Englert, Zella Ertl, Claire Filaski, Liam Flaherty, Dylan Flood, Audrey Forster, Alyssa Gagnon, Ella Gay, Isabella Giordano, Grace Goldberg, Hana Goldstein, Sabrina Grizzaffi, Amy Grove, Abigail Hadar, Alexander Hanna, Lexi Held, Kayla Hodge, Colin Hogan, William Hooker, Luke Hruska, Christopher Hulbert, Salvatore Iovino, Catherine Irving, Ella Isley, Shane Jaeger, Elizabeth Jasminski, Laura Jeniski, Aelish Johnstone, Grant Jones, Simon Jupp, Isabella Jureller, Melanie Kardos, Cassidy Kepcher, Emma Kiernan, Jeannette Kim, Alexandra Kinkead, Emma Klotz, Christopher Knachel, Aakanksha Koppisetti, Ana Kowalczyk, Jackson Kuwata, Colin LaCoille, Katherine Landler, Emma Langis, Katherine Langis, Tony Lee, Matthew Lefebvre, Juliana Lepanto, Julia Lin, Owen Luft, Katherine Lynch, Emma Lyons, Charles MacArthur, Taylor MacDonald, Caroline Malley, Alexandra Man, Nicholas Mantione, Grantham Martin, Cameron McClellan, Samuel McDonough, Madeline McGrath, Kiley McNamara, Questin McQuilkin, Makana Meier, Henry Meyler, Lily Meyler, Kaitlyn Mitchell, Elizabeth Moore, Margaret Moran, Aurora Mu, Charles Mueller, Madelyn Muldoon, Ajay Natarajan, Stephen Nazworth, Helen Ni, Linney O’Malley, Ryan O’Sullivan, Eliza Oakes, Eliza Overlock, Jennifer Paul, Margaret Pell, Jonah Pereyra, Timothy Porter, Ryan Pratt, Walker Pratt, Seth Prusko, Jack Rahlfs, Leo Rector, Hailey Robson, Alexander Rogoff, Gerard Rutigliano, Ben Sakdinan, Arshdeep Sandhu, Zachary Sawtelle, Mia Scarpati, Sarah Scheck, Maximus Schoepfer, Chelsea Schwartz, Timothy Sganga, William Sibley, Chiara Signorelli, Sophie Simonsen, Caitlin Slaminko, Joshua Smith, Sophia Smith, Trevor Soli, Brian Song, Matthew Sorgie, Christian Spallone, Alessia Standish, Kathryn Stevenson, Miles Stoddart, Samuel Sulzinsky, Alyssa Teutemacher, Lauren Thompson, Hannah Tomasetti, Delaney Towers, Lauren Tsai, Noelia Vargas, Harini Vel, Quentin Vergara, Leena Vieltojarvi, Kate Wagner, Jenna Walls, Eleanor Walton, Michael Wang, Tyler Waryas, Mya Watson, Olivia Wieland, Abigail Winkler, Stephanie Yee, Valerie Zhang, Cornelius van Wees

Grade 10



Dominic Ammirato, Cameron Andry, Sterling Bachman, Estelle Bah, Evan Bayer, Jessica Bell, William Berta, Liam Black, Cole Blackwell, Jeremy Blumrich, Ryan Bogursky, Nicole Bottone, Dackerie Bowes, Annabel Briody, Taylor Brown, Patrick Browne, Jenna Budicini, Robert Buthorn, Liam Byrne, Evan Canavan, Robert Carey, Weston Carpenter, Eugenia Cashman, Lauren Castle, Renee Cauchon, Andrea Chakraborty, Logan Chang, Sarah Chupka, Rebecca Cohen, Alexandra Colonna, Andrew Conte, James Crawford, Grace Cumming, Anthony D’Onofrio, Sydney D’Orso, Aras Dapkus, Kevin Davis, Elizabeth DeMassa, Megan DelGiudice, Anna Doman, Elaine Doman, Grace Egan, Molly Egan, Hannah Ehrlinspiel, Theresa Eland, Luke Faillaci, Ryan Francis, Emilie Frias Lizardo, Emily Furfaro, Julia Garrett, Nicholas Gasparo, Madeline Gellatly, Joanna Gengo, Gracie Girvalo, Sean Gordon, Tyler Gordon, Oliver Grail, Thomas Groves, Mark Habeeb, Sophia Haber, Vidur Hareesh, Jenna Harford, Michaela Harkins, Gretchen Healy, Avery Hermann, Anna Hirsch, William Hongach, Devin Hornig, Sara Hunt, Caitlin Inall, Connor Jewell, Bridget Kager, James Kane, Kenley Kegler, Anna Kelemen, Austin Kim, Katharine King, Ian Koh, Elisa Kovacs, Tarini Krishna, Daniel Krista-Kelsey, Samantha Lehaney, Jenna Leonard, Lea Letourneau, Donata Libonati, Caroline Lieder, Angela Lin, Alyssa Maiolo, Samantha Margolin, Claire Middlebrook, Gabrielle Mignano, Thomas Mitchell, Abigail Morris, Sterling Mosley, Colin Mulhern, Marina Murphy, Sam Nylen, Emily Paribello, Annie Perrone, Ward Perrott, Madison Peters, Connor Phair, Dane Phippen, Elizabeth Pnev, Margaret Pratt, Gabriella Puchall, Omkar Ratnaparkhi, Paige Raymond, Matthew Restivo, Helen Riser, Mackenzie Robson, Eduardo Saad, Jillian Savoca, Cameron Scott, Declan Seymour, Logan Shea, Ryan Sheafe, Hunter Sims, Fiona Sleigh, Karley Smith, Evan Smolin, Anna Sorgie, Carolyn Stark, Maeve Tobin, Miles Tullo, Claybrook Vaughan, Gabriella Viggiano, Matthew Vivian, Ashley Welter, Gracie West, Caroline Whelan, Jennifer Xiong, Rachel Zaslavsky, Sarah de Lange, Simon van Wees

Grade 11



Nicole Alindogan, Vivian Altopp, Tyler Aronson, James Ball, Scarlett Ball, Jason Bangser, Rosalie Benoit, Samantha Bertolino, Liliana Betschart, Samantha Blackwell, Katherine Bracken, Oliver Bradburn, Johanna Braun, Lindsey Brown, Emma Bruce, Robert Buckley, Caroline Bunt, Amanda Castelluccio, Dev Chauhan, John Christman, Maia Clarkin, William Coffin, Annabelle Colao, Nicole Colletto, Peter Columbia, Maxwell Cumming, Tanner Daubenspeck, Ian Davies-Welsh, Adrianna Davis, Chloe De Palo, Christian DeVivo, Michael Dobson, Lily Earle-Hecht, Abigail Fennell, Kylie Formisano, Thomas Formus, Max Gagnon, Liam Galloway, Joshua Gardos, Gabriella Gillman, Connor Goff, Matthew Gonley, Jennifer Gordon, Michael Grevers, Brandon Grizzaffi, Madeline Guter, Dillon Hammer, Nicholas Hanna, Noah Havasi, Julia Hergenrother, Jane Herlihy, Delmont Irving, Jacob Issokson, Eastlyn Jensen, Aurora Joblon, Kevin Johnson, Louisa Knapp, Anna Landler, Kathryn Lang, Matthew Lombardo, Thomas Lombardozzi, Robin MacDonald, Nora Maerean, Devin Maltas, Lucas Marczak, Paul McCarthy, Kieran McGowan, Claire McLoughlin, Caledonia McQuilkin, Julia McSpedon, Julia Meenan, Annette Meyers, Courtney Miles, Nicole Miller, Justin Mitchell, Rachel Moussavi, Dawson Muller, Carter Ogden, Katherine Ouellette, Alexa Pass, Carolyn Pell, Samantha Petruzzelli, Katherine Pieterse, Julia Restivo, Gillian Retter, Kathryn Ruscoe, Katherine Schoenherr, Elizabeth Schroppe, Sean Seavy, Mallory Shofi, Natalie Silver, Lindsay Spallone, Benjamin Sulzinsky, Raymond Sun, Caroline Suozzi, Omika Suryawanshi, Kayla Szczerba, Lindsay Toia, Francisco Turdera, Sage Tzamouranis, Schuyler Van den Nieuwenhuizen, Thomas Vilinskis, Halle Wilkes, Aidan Williams, Julia Wilson, Alycia Wong, Niels van Beek, Mitchell van der Noll

Grade 12



Matan Alon, Christina Anderson, Kristen Anderson, Caroline Andrews, Patrick Andrews, Camryn Bell, Kayla Bell, Robert Bello, Johanna Benson, Maxwell Berger, Jacob Bodner, Anthony Borrello, Jessica Boxer, Caroline Boyle, Megan Brady, Natalie Brassinga, Lucy Briody, Aneeka Britto, Holly Brooker, John Buczek, Alexander Burns, Kiera Burns, Dylan Carey, Tyler Carey, William Carpenter, Madeline Cartwright, Alexandra Caruso, Jackson Cashman, Lauren Chakraborty, Devlin Chang, Maya Christianson, Harrison Chuma, Liam Clark, Madeline Conway, Fiona Cooper, Rachel Cooper, Anabel Cordano, Sloan Coughlin, Brenna Creamer, Tobias Dalton, Alexandra Damron, Arianna Danzig, Elena Dapkus, Courtney Davis, Kenneth Day, Sydnie DeMarco, Bradford DeMassa, Robert DeSantis, Erin Desimone, Katie Dimm, Peter Dranow, Henry Droher, Lauren Dyson, Miriam Ehrlinspiel, Anna Fernandez, Cayla Fisher, Sarah Ford, Grace Franklin, Abigail Freeman, Ricco Froehlich, Sarah Furfaro, Julia Gerber, Gillian Giordano, Allison Gonley, Kendra Gordillo, Gabriel Gordon, Ariana Gravinese, Amelia Hadar, Sophia Hall, Daniel Halmos, Nicole Hamilton, Devon Hammer, Samuel Holzhauer, Matthias Howley, Katherine Jasminski, Megan Julier, Desmond Kager, Colleen Keenan, Ava Kelley, Mikaela Kiernan, Emma Kirchner, Sarah Klotz, Caleb Knapp, Benjamin Kotlov, Jennifer Kramer, Madeline Kutler, Lile Kvantaliani, Alexandra LaPorta, Karena Landler, Karen Lang, Patrick Lang, Emily Laramie, Emma Lee, Michelle Legan, Clara Lerchi, Catherine Li, Henrik Liapunov, Dylan Livingstone, Collin Lowe, Abigayle Lunsford, Thomas MacMannis, Marcella Maguire, Mikaela Markham, Andrew Mathes, Rachel Maue, Jack McGeary, Brianne McGill, Kaitlyn McMullan, Hannah McNeece, Kristina Mitten, Nina Moss, Owen Murray, Hazel Neil, Joseph Newborn, Dallas Nylen, Petros Papadopoulos, Nicholas Patterson, Robert Pesce, Danielle Pfleger, Lucie Picard, Charles Pratt, Joseph Rampolla, Helen Redmond, Liam Riebling, Kevin Riley, Noah Rosenblum, Patrick Ryan, Sean Santori, Kevin Santoro, Margaret Scott, Jane Searfoss, Jessica Seel, Margaret Senesac, Matthew Shannon, Eshita Sharma, Steven Signorelli, Matthew Sigworth, Josephine Simon, Jacob Skare, Fair Smith, Julia Sorgie, Lazaro Sotolongo, Rian Stewart, Amy Stoogenke, Erik Sullivan, John Thompson, Julia Tierney, Giuliana Tripuzzi, Nathaniel Trozzi, Joshua Verdejo, Julie Wang, Philip Wax, Brian Weaton, Natalie Whitton, David Yang, Julia Yu, Marissa Yulo



Honors

Grade 9



Eleanor Andresen, Emma Armstrong, Dennis Behunick, Sophia Behunick, Alexander Bissing, Reagan Bonadies, Ritwik Bose, Hannah Boylan, Ellie Brady, Sean Breen, Benjamin Brewster, Matthew Brooks, Frank Bua, William Carbonari, Emily Carr-Lonoff, Isabella Carrozza, Juliette Castagna, Jeevanjot Chana, Christopher Clark, Aidan Cobb, Annie Cozens, Emilia Daly, William Daly, Ramiro Davila Salgado, Jianni De La Cruz, Matthew DeLuca, Trevor DeMarco, Raymond Dearth, Madelyn Dec, David Deem, Griffin Dempster, Rory Dulecki, Connor Duncan, Madeline Edgerly, Emily Eichner, Julia Fandetti, Liam Ferguson, Michael Ferrandino, Philip Ferreira, Jillian Feurman, Gina Formisano, Kate Gallagher, Jack Gonzalez, Tatiana Gonzalez, Riley Gousse, Joshua Grossman, Dean Habeeb, Bailey Harriott, Colin Hartmayer, Zoe Higginson, Leah Hill, Sarah Isaac, James Isaacson, Hannah Jay, Simonne Jesuthasan, Gunnar Karlson, Graciela Kennally-Presslaff, Wujin Kim, Rian King, Megan Klosowski, Aidan Klotz, Julia Kocsis, Daniel Laudati, Matthew Lincoln, Kyra Linekin, Madison Londona, Lorence Lukanyuk, Ophelia Lynch, Ethan MacKenzie, Christopher Macchia, Nina Masi, John Mathes, Luke McGarrity, Caroline McGeary, Falyn McGoey, Kevin McNicholas, Finn Meachem, Paola Morgan, Daniel Moroney, Siobhan Morris, Kendal Mountain, Olivia Nazworth, Morgan Nolan, Catherine Petersen, Juliet Petersen, Danielle Piazza, Tess Pisanelli, Reva Podila, Holden Quane, Emma Ratnavel, Chloe Rees, Deziree Rendon, Patrick Rigby, George Rioseco, Mia Rizzo, Raquel Robinson, Alec Rodriguez, Lauren Rose, James Rush, Clodagh Ryan, Gabrielle Rynne, Ajeya Sathyagal, Liliana Scott, Olivia Seal, Emily Sganga, Nikhil Sheth, Ryan Sierakowski, Jemma Silvestri, Makena Skrobar, Liam Smith, Niels Sogaard, Clinton Stafford, Maxwell Stafford, Claire Tannian, Colin Tarpey, Max Thilow, Charlie Tidbury, Brendan Tierney, Isabel Trinkaus, Isabelle Trozzi, Brandon Tuccio, Logan Tunnard, Timothy Vanni, Mathilde Verbitsky, Jonathan Voves, Kiley Walsh, Brennan Ward, Lily Warren, Luke Welsh, Martin Wirth

Grade 10



Scott Alexander, Olivia Anderson, Osmar Apuril, Isabel Armas Sanchez, Haley Barkan, Lauren Bayer, Dylan Bean, Peter Behnke, Cassidy Bell, Olivia Bellusci, Francesca Bermudez, Olivia Bernstein, Rachel Bodner, Jessica Bosavage, Tristan Brandt, Quinn Brewer, Yohann Britto, Conor Broderick, William Bryant, Andrew Bryson, Joshua Burns, Mary Grace Butala, Ryan Canavan, Lily Carnicelli, Sophia Carnicelli, Hannah Carr-Lonoff, Jesse Chelednik, Owen Cherner, Daniel Chittenden, Nicholas Clavi, Nicholas Coku, Lucy Collins, Catherine Conroy, Stephanie Coraci, Jack Costello, Julia Culhane, Nicolas Cullinan, Lila Cumming, Carrina Dabroi, Chandler Dabroi, Lucas Dalton, Dylan Davis, Maia Debarbieri, Emma DiMiceli, Sarah DiMiceli, Alison Dickson, Ian Dyson, Ava Fazio, Ian Ferguson, Allan Feygin, Jessica Fine, Quinn Fleming, Christopher Flynn, Sara Flynn, William Forrest, Mackenzie Fowler, Henry Garlick, Ryan Garson, Dylan Garst, Sebastian Gasparo, Thomas Gioffre, Sydney Girolamo, Brendan Gleeson, Emma Goldstein, Diana Gozman, Arden Grant, Sierra Gundersen, Christopher Hagele, Allison Hard, Alexandra Hart, Emma Hawkes, August Heminway, Amelia Hynes, Emma Jaeger, Spencer Jamieson, Emma Jelkovac, Cecilie Johnsrud, Annabelle Jones, Evan Jones, Julia Kerr, Christina Kinsbourne, Samuel Klotz, Ann Koelzer, Anthony Krista-Kelsey, Luke Krys, Anna Kuhn, William Kynast, Cassandra Lebl, Sean Livingstone, Anna Lourenso, Rachel Lynch, Jacob Lynne, Richard Mahoney, Sophia Maiolo, Andrew Masciotti, Kasey McGerald, Grace McInerney, Braeden McSpedon, Briana Melecio, Ruben Mendoza, Logan Milot, Matthew Misurelli, Jackson Mitchell, Leah Moroknek, Andrea Murphy, Hayley Murphy, Ethan Murray, Henry Namiot, Jacob Nelson, Victoria Nylen, Elizabeth O’Connor, Rosemary O’Keefe, Emily Parker, Daniel Parson, Caroline Patafio, Spencer Peters, Elisa Petit, Charles Poremba, Audrey Porter, Anna Price, Kiili Quick, Dylan Rapp, Nicole Rdzanek, Connor Riebling, Benjamin Riek, Caitlin Rogan, James Rudnicki, Pierce Savino, Eric Schaefer, Michael Schneider, Aidan Schwartz, Samuel Seter, Brandon Shafer, Jack Shickell, Molly Shields, Isabella Sica, Jack Sjoberg, Alexia Skor, Caroline Smith, Cassandra Smith, Hannah Snyder, Sylvana Soto, James St. Pierre, Gillian Stone, Julia Sullivan, Nicholas Sumberaz, Samantha Sutcliffe, Jackson Tatge, Sarah Tewes, Danielle Trant, Michael Vasconcelos, Matthew Walker, Delaney Walsh, Madison Wanicka, Nicholas Ward, Ben Warner, Shannon Watters, Evan Wein, Jonathan Welter, Gabrielle Woda, Nidhish Yarlagadda, Grant Yaun, Nicholas Yulo, Daniel Zvon, Marcus von Recklinghausen

Grade 11



Olivia Acquadro, Riya Ahuja, Kennison Amill, Kevin Andros, Sarah Armstrong, Kevin Arnold, Ben Baker, Kathryn Barlow, Erica Bell, Stephanie Bittick, Rachel Blieden, John Blood, Johannes Bonwetsch, Annie Boscia, Nicholas Bradley, Taylor Brand, Brendan Burke, Alden Burns, Zoe Butchen, Catalina Carmona, Emily Carr, Michael Carruthers, Destiny Chang, Kunal Chauhan, Elizabeth Chomiak, Benjamin Cohen, Domenika Coku, Alexander Colon, Madison Cone, Sophie Conley, Sarah Cordisco, Lien Corley, Christopher Cozens, Isabella Critchell, Elton Cross, Caroline Curnal, Christopher D’Entrone, Gehrig Daly, Nicholas David, James DeMatteo, Andrew Dec, Noah Decaminada, Angele DellaCorte, Julia Di Cioccio, Sophia Di Cioccio, Leonardo DiPietro Lopez, Grace Dinkel, Claire Dollins, Jason Donovan, Seamus Doyle, Marlee Dubin, Hailey Eichner, Joseph Fazio, Carolyn Feurman, Daniel Feygin, Blythe Filaski, Mackenzie Fitzpatrick, Julia Fuchs, Ty Fujitani, Jenna Gaglione, Gregory Gatto, Luke Gaydos, Kyle Getz, Taryn Gibson, Megan Giordano, Alexander Glass, Jakob Goodwin, Michael Hamilton, Alaina Harris, Emily Hawker, Paige Hearon, Morgan Held, Michael Heller, Jack Hicks, Alicia Hill, Caroline Hinkle, Kathleen Hoban, Natasha Hoffner, William Hunter, Kelly Ingram, Noah Isaacson, Valentina Janerico, Sarah Jimenez Miles, Rachel Johnston, Olivia Jones, Phoebe Jones, Reid Kagan, Elizabeth Kaiser, Robyn Karashik, Meredith Karle, Connor Kepcher, Paul Kim, Peter Kirchner, Fiona Klotz, Andrew Knachel, Chloe Kubrin, Christina Kudera, Eustache Kuhn, Gabrielle LaCoille, Olivia Lescinskas, Garrett Levine, John Liguori, Mukyu Lim, Erika Linke, Charles Luft, Alexander Lust, Matthew MacGregor, William Malwitz, Benjamin Mardis, Matthew Masi, William Maue, Brandy Mauro, James McCann, Quinn McDonald, Delia McInerney, Claire McLam, Brenden McNamara, Kate McNicholas, Lauren Melagrano, Brendan Munnelly, Nicole Napoli, Emma Nelson, Henry Nelson, Nicole Nielsen, Meah Nizan, Ethan Nowak, Micaela O’Malley, Inbar Ofer, Ian Ostrosky, Krista Panageas, Oona Pecson, Nathaniel Pereyra, Margaret Peters, Nicole Potel, Simon Preston, Alexander Price, Lauren Prisco, Taylor Putman, Julian Quinn, Molly Reiss, Daniel Rothwell, Michael Saccucci, Nicholas Salazar, Benjamin Sasse, Kristen Savino, Daniel Sawtelle, John Schneider, Stephen Scribner, Margaret Seidenberg, Philip Sheridan, Hillary Sherpa, Trinity Shinsky, James Siano, Kieran Smith, Julian Spagnolo, Benjamin Spiegelman, Matthew Stamatis, Connor Stevenson, Peter Stokes, Mathew Szpakowski, Paige Tarpey, Alana Taylor, Lauren Thrasher, Connor Tobin, Alice Townsend, Evan Tucci, Michael Turner, Margaret Vanni, Alexis Vucci, Dylan Weaver, Lauren Whalen, Brian Williams, Eyga Williamson, Alice Zanini, Julie de Lange, Eric von Recklinghausen

Grade 12



Lauren Ahern, Evan Anandappa, Christopher Auslander, Jake Barrett, Nola Barricelli, Julia Batti, Daniel Behnke, Macrae Benziger, Alyssa Bonanno, Kelsey Bordash, Alec Boxer, Evan Brenner, Danielle Brown, Connor Bryant, Landon Byers, Nora Carr, Grace Cartwright, Jonas Chang, Michele Ciaccia, Matthew Cocchi, Robert Cohen, Matthew Colin, Christopher Costello, Catherine Costigan, Lauren Coughlin, Emma Cowles, Leanna Crafford, Lauren Cushman, Maxwell Davis, Burke Depuy, Eric Dollins, Jared Donnelly, Caroline Dyson, Matthew Fernandes, Joshua Finn, Conor Flanagan, Andrew Fowler, Nicholas Frost, Ryen Fujitani, Lucas Furneri, Julie Gaisser, Benjamin Giangrasso, Michaela Gleeson, Braedon Gold, Lauren Gonet, Grace Goodwin, Lindsey Gordon, James Green, Haley Greene, Nicole Greene, Peter Guasti, Hailey Guerra, Jenner Hagele, Erik Hanson, Edwin Hassenstein, Katelyn Hellrigel, Colin Hughes, Daniel Ignatowich, Rianna Iorillo, Ruby Isley, James Jaffee, Zachary James, Grace Jeffries, Adam Jeniski, Nils Johnsrud, Sean Keegans, Jordan Kegler, Margaux Kelley, Megan Keough, Anna Kesten, Eleanor Keyes, Nicole Kiernan, Joshua Kim, Griffin King, Nicholas Kinkead, Robert Kinsman, Ethan Knapp, Nile Korobkov, Kaitlyn Kynast, Corinne LaManna, Caroline Lanzarone, Hannah Latorre, Nicholas Laudati, Jack Lincoln, Kathryn Linekin, Briana LoCicero, William Lombardi, Christopher Longo, Connor Looney, John Lynch, Cara MacKenzie, Anthony Macchia, Isabella Maisonet, Jacqueline Mandel, Ryan McIntire, Kevin McSpedon, Devin Meenan, Daniel Mellinger, Andrew Mercorella, Elizabeth Middlebrook, Nicholas Misurelli, Courtney Mitten, Nicholas Molyneux, Riley Morrison, Matthew Mortinger, Eva Murphy, Jenna Nassar, Eve Nastasi, Molly Nethercott, Jared Nussbaum, Meaghan O’Hara, John Odeen, Justyna Orlowski, Shane Palmer, Shalaina Parikh, Cassandra Pavain, Myles Peckham, Kelley Phippen, Laura Piazza, Claire Pisanelli, Nia Pollard, Daniela Puchall, Paul Purvis, Brogan Quick, Taylor Ranney, Julia Realander, Georgia Rich, Emily Rodgers, Kendall Rogoff, Jenifer Rojas, Alison Ryan, Peter Rychlik, Christopher Sacchi, Elizabeth Sacchi, Gordon Santiago, Sara Santisi, Carmen Sanz, Oliver Savino, Isabelle Seward, Lauren Sganga, Byron Sleight, Owen Smith, Hayley Snyder, Nicholas Squitieri, John Stafford, Rose Staudt, Matthew Tarantino, William Taranto, Francis Thomas, Sarah Thorn, John Thrasher, Andrew Tregurtha, MacKenzie Tunnard, Ciara Van de Merlen, Nicholas Van den Nieuwenhuizen, Ruby Verbitsky, Sara Vivian, Juliana Waite, Nathan Walker, McKinley Walsh, Abbey Walter, Muge Wang, Drew Warren, Carly Wein, Casey Wishna, Brandon Wong, Kaiya Zupan, Niko Zupa